1 wrze\u015bnia 2025 roku przypada 86. rocznica wybuchu II wojny \u015bwiatowej. To dzie\u0144, w kt\u00f3rym \u015bwiat wspomina pocz\u0105tek najwi\u0119kszego i najbardziej krwawego konfliktu w dziejach ludzko\u015bci. Wojna poch\u0142on\u0119\u0142a ponad 70 milion\u00f3w istnie\u0144 i na zawsze zmieni\u0142a oblicze globu. Do dzi\u015b przypominaj\u0105 o niej archiwalne fotografie \u2013 kadry z pierwszych walk, p\u0142on\u0105cych miast i twarze ludzi, kt\u00f3rzy nagle znale\u017ali si\u0119 w samym \u015brodku koszmaru.