<p><strong>Poruszaj\u0105cy i pe\u0142en emocji obraz o mi\u0142o\u015bci, nadziei i bezsilno\u015bci.<\/strong> \u201eM\u00f3j pi\u0119kny syn\u201d to historia nastolatka uwik\u0142anego w narkotykowy na\u0142\u00f3g i ojca, kt\u00f3ry za wszelk\u0105 cen\u0119 pr\u00f3buje ocali\u0107 swoje dziecko. To opowie\u015b\u0107 o walce, w kt\u00f3rej granica mi\u0119dzy trosk\u0105 a bezradno\u015bci\u0105 staje si\u0119 niezwykle cienka. Film oparty na prawdziwych wydarzeniach mo\u017cna obejrze\u0107 w \u015brod\u0119, 20 sierpnia, o godz. 22:20 w TVP1 i w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2025-08-20\/moj-piekny-syn,2289471" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>.<\/p>