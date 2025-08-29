<p>Teatr Telewizji prezentuje jeden z najg\u0142o\u015bniejszych spektakli ostatnich sezon\u00f3w. Sztuka Justyny Bilik i Marcina Wierzchowskiego ukazuje histori\u0119 Zofii Paluch \u2013 ch\u0142opki, kt\u00f3ra zosta\u0142a zamordowana. Przedstawienie \u201ePi\u0119kna Zo\u015bka\u201d z Teatru Wybrze\u017ce jest dost\u0119pna na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/teatr-telewizji,202\/piekna-zoska-cz-1,1753738" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a> w dw\u00f3ch cz\u0119\u015bciach. Nagradzany spektakl b\u0119dzie mo\u017cna obejrze\u0107 w ca\u0142o\u015bci w poniedzia\u0142ek, 1 wrze\u015bnia, o godz. 20:30 w TVP1.<\/p>