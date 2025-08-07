Ju\u017c 13 sierpnia 2025 roku, o godzinie 19:00, w warszawskim Teatrze Kamienica odb\u0119dzie si\u0119 Wiecz\u00f3r Dobrych Mocy \u2013 wyj\u0105tkowa inicjatywa \u0142\u0105cz\u0105ca sztuk\u0119 z pomaganiem. Fundacja TVP jako partner strategiczny tego wydarzenia wspiera szlachetny cel: zebranie \u015brodk\u00f3w na terapeutyczny rejs po Mazurach dla dzieci z plac\u00f3wek opieku\u0144czo-wychowawczych, w tym tych, kt\u00f3re ucierpia\u0142y wskutek powodzi. Pomagaj\u0105c \u2013 realnie zmieniamy ich \u015bwiat.