Pi\u0119kne widoki, niezwyk\u0142e prze\u017cycia, pami\u0105tkowe zdj\u0119cia i\u2026 t\u0142umy turyst\u00f3w, kt\u00f3rych miejscowi maj\u0105 ju\u017c serdecznie do\u015b\u0107. Ogromny nap\u0142yw odwiedzaj\u0105cych oznacza korki, ha\u0142as i galopuj\u0105ce ceny, przez co turystyka coraz cz\u0119\u015bciej przestaje by\u0107 b\u0142ogos\u0142awie\u0144stwem, a staje si\u0119 ci\u0119\u017carem. Od Dolomit\u00f3w po Japoni\u0119 mieszka\u0144cy podejmuj\u0105 coraz \u015bmielsze kroki, by zniech\u0119ci\u0107 wczasowicz\u00f3w do szturmowania ich rodzinnych stron. Jakie metody wybieraj\u0105 i czy one rzeczywi\u015bcie dzia\u0142aj\u0105?