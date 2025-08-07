<p>Ostatnio media donosi\u0142y, \u017ce kr\u00f3l Karol III chcia\u0142by, by podczas jego uroczysto\u015bci pogrzebowej wyst\u0105pi\u0142a Barbra Streisand. Brytyjski monarcha nie chce \u017ca\u0142obnej pie\u015bni, lecz g\u0142osu ikony, kt\u00f3rej talent ceni od dekad. Karol nie jest pierwsz\u0105 znan\u0105 osob\u0105, kt\u00f3ra ma \u017cyczenia dotycz\u0105ce w\u0142asnego po\u017cegnania. Jedni chcieli wzrusze\u0144, inni \u2013 fajerwerk\u00f3w. Jedni pragn\u0119li ciszy, a inni oprawy godnej Oscara. Oto, jak \u017cegnali si\u0119 najwi\u0119ksi \u2013 od Marilyn Monroe i kr\u00f3lowej Arethy po Elizabeth Taylor i Franka Sinatr\u0119.<\/p>