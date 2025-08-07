Z pocz\u0105tkiem nowej prezydentury oczy opinii publicznej zwr\u00f3cone s\u0105 r\u00f3wnie\u017c na now\u0105 pierwsz\u0105 dam\u0119 \u2013 Mart\u0119 Nawrock\u0105. Jej rola dopiero si\u0119 kszta\u0142tuje, ale historia pokazuje, \u017ce partnerki prezydent\u00f3w potrafi\u0142y znacz\u0105co wp\u0142ywa\u0107 na \u017cycie polityczne, spo\u0142eczne i kulturalne kraju. Szczeg\u00f3lnie warte przypomnienia s\u0105 sylwetki kobiet pe\u0142ni\u0105cych t\u0119 funkcj\u0119 w II Rzeczpospolitej \u2013 by\u0142y w\u015br\u00f3d nich rewolucjonistki, feministki i ciche dzia\u0142aczki, kt\u00f3re z zaplecza wielkiej polityki potrafi\u0142y wej\u015b\u0107 na jej pierwszy plan.