<p>Dzi\u015b w telewizji James Bond z kolejn\u0105 misj\u0105. Tym razem agent 007 ma za zadanie odzyska\u0107 bro\u0144 kosmiczn\u0105, kt\u00f3ra zosta\u0142a wykradziona z rosyjskiej bazy. Podczas wykonywania zlecenia spotyka przepi\u0119kn\u0105 programistk\u0119, w kt\u00f3r\u0105 wcieli\u0142a si\u0119 aktorka polskiego pochodzenia \u2013 Izabella Scorupco. Film \u201eGoldenEye\u201d b\u0119dzie mo\u017cna obejrze\u0107 w pi\u0105tek, 8 sierpnia, o godz. 22:45 w TVP2 i na kanale na \u017cywo w TVP VOD.<\/p>