<p>Ju\u017c tej jesieni w TVP1 zadebiutuje \u201eProfilerka Jastr\u00eb\u201d! Drugi sezon serialu z Wiktori\u0105 Gorodeck\u0105 i Micha\u0142em Czerneckim w rolach g\u0142\u00f3wnych przeniesie widz\u00f3w na Kaszuby. W nowej ods\u0142onie odkryjemy trudn\u0105 przesz\u0142o\u015b\u0107 g\u0142\u00f3wnej bohaterki, wyruszymy w po\u015bcig za seryjnym morderc\u0105 oraz zobaczymy, jak rozwija si\u0119 zwi\u0105zek Julii Wigier i Karola Nadziei. W obsadzie pojawi\u0105 si\u0119 nowe twarze \u2013 kto do nich do\u0142\u0105czy? Wszystkie dotychczasowe odcinki produkcji mo\u017cna obejrze\u0107 za darmo w serwisie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>.<\/p>