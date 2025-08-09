ChatGPT-5, najnowsza wersja sztucznej inteligencji od OpenAI, w\u0142a\u015bnie zadebiutowa\u0142a na rynku. Tw\u00f3rcy zapowiadaj\u0105 prze\u0142om, kt\u00f3ry mo\u017ce spowodowa\u0107, \u017ce AI dor\u00f3wna ludzkiej inteligencji. Sam Altman, szef OpenAI, przyznaje, \u017ce czuje niepok\u00f3j wobec swojego wynalazku, obawiaj\u0105c si\u0119, \u017ce sztuczna inteligencja mo\u017ce w przysz\u0142o\u015bci zdominowa\u0107 nasz\u0105 rzeczywisto\u015b\u0107. To nie tylko technologia, to potencjalne ostrze\u017cenie o ko\u0144cu \u015bwiata, jaki znamy.