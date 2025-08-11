Jesie\u0144 w TVP zapowiada si\u0119 gor\u0105ca \u2013 na ekrany wraca \u201eM jak mi\u0142o\u015b\u0107\u201d z nowymi odcinkami. Michalina Sosna, serialowa Kama, zapowiada, \u017ce widz\u00f3w czeka sporo \u015bmiechu i emocji. W rozmowie posz\u0142a jednak krok dalej \u2013 uchyli\u0142a r\u0105bka tajemnicy o sobie samej. Kim chcia\u0142a zosta\u0107, zanim pomy\u015bla\u0142a o aktorstwie? Jak wygl\u0105da\u0142a jej pierwsza praca i\u2026 pierwszy poca\u0142unek? Tego o niej jeszcze nie s\u0142yszeli\u015bcie!