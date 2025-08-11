<p>W nadchodz\u0105cych odcinkach \u201eAkacjowej 38\u201d w kamienicy wybuchnie po\u017car. Cho\u0107 cia\u0142o Cayetany nie zostanie odnalezione, wszyscy b\u0119d\u0105 przekonani, \u017ce kobieta zgin\u0119\u0142a w swoim gabinecie. Jak potocz\u0105 si\u0119 dalsze losy bohater\u00f3w? Przekonajcie si\u0119 sami, ogl\u0105daj\u0105c serial na antenie TVP1! Hiszpa\u0144ska produkcja jest r\u00f3wnie\u017c dost\u0119pna online w<strong> <\/strong><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/akacjowa-38-odcinki,386437" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>.<\/p>