W serwisie TVP VOD mo\u017cna ju\u017c ogl\u0105da\u0107 meksyka\u0144sk\u0105 telenowel\u0119 z Williamem Levym. Romans Antonia i Victorii doprowadzi\u0142 do tragicznych wydarze\u0144. Po latach oboje znowu mog\u0105 by\u0107 razem. Jednak konflikt pojawia si\u0119 mi\u0119dzy ich dzie\u0107mi, kt\u00f3re nie znaj\u0105 ca\u0142ej prawdy o swoich rodzicach. Co jeszcze wydarzy si\u0119 w pierwszym odcinku \u201eZakl\u0119tej mi\u0142o\u015bci\u201d? Serial mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 z darmo na platformie TVP VOD.