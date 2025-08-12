Taylor Swift oficjalnie og\u0142osi\u0142a, \u017ce ju\u017c nied\u0142ugo \u015bwiat\u0142o dzienne ujrzy jej dwunasty studyjny album zatytu\u0142owany \u201eThe Life of a Showgirl\u201d. Informacj\u0119 o nowej p\u0142ycie przekaza\u0142a w efektowny spos\u00f3b podczas podcastu \u201eNew Heights\u201d, kt\u00f3ry prowadzony jest przez jej partnera Travisa Kelce\u2019a i jego brata Jasona. Album mo\u017cna ju\u017c zamawia\u0107. Zapowiedziano, \u017ce wysy\u0142ka kr\u0105\u017ck\u00f3w nast\u0105pi przed 13 pa\u017adziernika, cho\u0107 oficjalna data premiery pozostaje tajemnic\u0105.