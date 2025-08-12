<p>W pozornie spokojnej, prowincjonalnej spo\u0142eczno\u015bci dochodzi do tajemniczego zagini\u0119cia. Do \u015bledztwa w\u0142\u0105cza si\u0119 Val\u00e9rie Roberge \u2013 do\u015bwiadczona policjantka z du\u017cego miasta, kt\u00f3ra przybywa na miejsce wraz z synem. Szybko odkrywa, \u017ce sprawa kryje w sobie znacznie wi\u0119cej, ni\u017c wskazywa\u0142yby pierwsze ustalenia. \u201eHeksagramy zbrodni\u201d to kanadyjski thriller, w kt\u00f3rym kryminalna zagadka splata si\u0119 z atmosfer\u0105 grozy i tajemniczych rytua\u0142\u00f3w. Serial mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 za darmo w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/heksagramy-zbrodni-odcinki,2290581" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>.<\/p>