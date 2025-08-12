To jeden z najpopularniejszych polskich re\u017cyser\u00f3w, kt\u00f3ry ma ju\u017c na koncie nominacj\u0119 do Oscara. Jan Komasa zaskakuje publiczno\u015b\u0107 kolejnymi projektami. Na najbli\u017cszym Mi\u0119dzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto poka\u017ce sw\u00f3j najnowszy obraz, b\u0119d\u0105cy jego pierwsz\u0105 angloj\u0119zyczn\u0105 produkcj\u0105, w kt\u00f3rym zagra\u0142a gwiazda brytyjskiego kina. Z kolei w TVP VOD mo\u017cna obejrze\u0107 poprzedni g\u0142o\u015bny tytu\u0142 re\u017cysera \u201eSala samob\u00f3jc\u00f3w. Hejter\u201d, nagrodzony na presti\u017cowym ameryka\u0144skim festiwalu.