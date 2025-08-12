Podczas Berlin Fashion Week jej obiektyw uchwyci\u0142 to, co w modzie najpi\u0119kniejsze \u2013 r\u00f3\u017cnorodno\u015b\u0107, autentyczno\u015b\u0107 i indywidualny styl. Alicja Bokina, fotografka, kt\u00f3ra zwyci\u0119\u017cy\u0142a w konkursie Streetstyle Photo Competition, opowiedzia\u0142a nam o drodze od \u201ezagubionej dziewczyny z Gdyni\u201d po docenion\u0105 artystk\u0119, o sile portretowanych kobiet i o tym, dlaczego moda powinna by\u0107 dla ka\u017cdego, bez wyj\u0105tk\u00f3w.