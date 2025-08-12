Na pocz\u0105tku lipca 2025 roku odkryto tajemniczy obiekt kosmiczny, kt\u00f3ry wzbudzi\u0142 liczne spekulacje, w tym sugestie, \u017ce mo\u017ce by\u0107 statkiem obcej cywilizacji. Jednak kolejne obserwacje ujawni\u0142y obecno\u015b\u0107 komy i warkocza, co jednoznacznie potwierdzi\u0142o, \u017ce mamy do czynienia z komet\u0105. Ten niezwyk\u0142y go\u015b\u0107 z przestrzeni mi\u0119dzygwiezdnej mo\u017ce by\u0107 starszy ni\u017c sam Uk\u0142ad S\u0142oneczny. Poruszaj\u0105cy si\u0119 z ogromn\u0105 pr\u0119dko\u015bci\u0105 3I\/ATLAS budzi tak\u017ce pytania o potencjalne zagro\u017cenie dla \u017cycia na Ziemi. Czy jest si\u0119 czego obawia\u0107?