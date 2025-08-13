Ju\u017c tej jesieni widzowie TVP2 b\u0119d\u0105 mogli ponownie zanurzy\u0107 si\u0119 w ciep\u0142y, pe\u0142en humoru i \u017cyciowych wzlot\u00f3w \u015bwiat rodziny Boskich. \u201eRodzinka.pl\u201d towarzyszy widzom od lat, \u015bledz\u0105c losy ma\u0142\u017ce\u0144stwa Natalii i Ludwika oraz ich trzech syn\u00f3w \u2013 Tomka, Kuby i Kacpra. Po d\u0142u\u017cszej przerwie serial powraca z nowym sezonem, przynosz\u0105c \u015bwie\u017ce w\u0105tki, emocje i niespodzianki. Aktorzy wracaj\u0105 z kolejn\u0105 porcj\u0105 energii, a na planie zn\u00f3w kr\u00f3luje atmosfera przyja\u017ani i wzajemnego wsparcia. Co tym razem spotka naszych bohater\u00f3w? Jak zmieni\u0142y si\u0119 ich relacje?