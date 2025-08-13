Wrzesie\u0144 1522 roku. Do Sewilli wp\u0142ywa \u201eVictoria\u201d \u2013 jedyny ocala\u0142y statek z wyprawy Ferdynanda Magellana. Trzy lata wcze\u015bniej w podr\u00f3\u017c dooko\u0142a \u015bwiata wyruszy\u0142o ponad 270 marynarzy na pi\u0119ciu statkach. Teraz wraca zaledwie osiemnastu \u2013 wyniszczeni przez burze, g\u0142\u00f3d, choroby i zdrad\u0119. Reszta przepad\u0142a bez \u015bladu na oceanach lub zgin\u0119\u0142a w krwawych bitwach. Jak wygl\u0105da\u0142a ich droga przez piek\u0142o?