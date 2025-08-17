<p class="ql-align-justify">To by\u0142a mi\u0142o\u015b\u0107 od pierwszego wejrzenia. Asia i Kamil poznali si\u0119 na planie 8. edycji \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d i od tamtej chwili nie mogli oderwa\u0107 od siebie wzroku. Z odcinka na odcinek ich uczucie ros\u0142o, a\u017c w finale Kamil ukl\u0119kn\u0105\u0142 z pier\u015bcionkiem. Asia bez wahania powiedzia\u0142a \u201etak\u201d, a chwil\u0119 p\u00f3\u017aniej spakowa\u0142a walizki i przeprowadzi\u0142a si\u0119 do ukochanego. Dzi\u015b s\u0105 ma\u0142\u017ce\u0144stwem, rodzicami ma\u0142ej Tosi i udowadniaj\u0105, \u017ce telewizyjna historia mo\u017ce sta\u0107 si\u0119 prawdziw\u0105 bajk\u0105. W rozmowie z TVP.pl Asia zdradzi\u0142a, jak dzi\u015b wygl\u0105da jej \u017cycie.<\/p><p><\/p>