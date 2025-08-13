<p>Po kilku latach od premiery filmu \u201eRambo: Ostatnia krew\u201d pojawi\u0142y si\u0119 wie\u015bci, kt\u00f3re z pewno\u015bci\u0105 zainteresuj\u0105 fan\u00f3w tej kultowej serii. Studio Millennium Media potwierdzi\u0142o, \u017ce powstanie nowa cz\u0119\u015b\u0107 \u2013 tym razem b\u0119dzie to prequel skupiaj\u0105cy si\u0119 na m\u0142odo\u015bci Johna Rambo, jego do\u015bwiadczeniach z czas\u00f3w wojny w Wietnamie i wydarzeniach, kt\u00f3re ukszta\u0142towa\u0142y go na ca\u0142e \u017cycie.<\/p>