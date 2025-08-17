<p>W sobot\u0119, 23 sierpnia, wakacyjna trasa \u201eLato z Radiem i Telewizj\u0105 Polsk\u0105\u201d dotrze do Tarnowa! Od rana na miejskim rynku czeka\u0107 b\u0119dzie wiele atrakcji dla ca\u0142ych rodzin, a kulminacj\u0105 dnia b\u0119dzie wieczorny koncert. O godzinie 20:00 na scenie wyst\u0105pi\u0105 najwi\u0119ksze gwiazdy polskiej sceny muzycznej \u2013 Viki Gabor, Zakopower, Kombii, IRA oraz Papa D. Wydarzenie b\u0119dzie transmitowane na \u017cywo w TVP2, a tak\u017ce dost\u0119pne online w serwisie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>. To doskona\u0142a okazja, by wsp\u00f3lnie sp\u0119dzi\u0107 letni wiecz\u00f3r w rytmie najlepszej muzyki.<\/p>