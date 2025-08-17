<p>Pe\u0142na pasji, k\u0142amstw i rodzinnych sekret\u00f3w \u2013 \u201eZakl\u0119ta mi\u0142o\u015b\u0107\u201d (\u201eSortilegio\u201d), dost\u0119pna bezp\u0142atnie w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/zakleta-milosc-odcinki,2267851" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>, to telenowela, kt\u00f3ra od pierwszego odcinka przyci\u0105ga widz\u00f3w wci\u0105gaj\u0105c\u0105 fabu\u0142\u0105 i charyzmatycznymi postaciami. Fa\u0142szywe ma\u0142\u017ce\u0144stwo staje si\u0119 pocz\u0105tkiem lawiny wydarze\u0144, w kt\u00f3rych stawk\u0105 jest nie tylko ogromny maj\u0105tek, ale te\u017c prawdziwe uczucie. Poznaj bohater\u00f3w, kt\u00f3rych decyzje odmieniaj\u0105 losy ca\u0142ej rodziny i rozpalaj\u0105 emocje do czerwono\u015bci.<\/p>