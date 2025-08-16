Bywa, \u017ce pi\u0119kno potrafi dos\u0142ownie odebra\u0107 dech. Czasem wystarczy jedno spojrzenie na monumentaln\u0105 rze\u017ab\u0119, fresk o hipnotyzuj\u0105cych barwach czy strzeliste gotyckie sklepienie, by serce nagle przyspieszy\u0142o, nogi lekko si\u0119 ugi\u0119\u0142y, a w g\u0142owie zakr\u0119ci\u0142o si\u0119 od nadmiaru wra\u017ce\u0144. Podczas wizyty we Florencji pewien francuski pisarz do\u015bwiadczy\u0142 w\u0142a\u015bnie takiego stanu \u2013 oszo\u0142omiony bogactwem sztuki zgromadzonej w jednym miejscu, dosta\u0142 gor\u0105czki na kilka nast\u0119pnych dni. Jego prze\u017cycie sta\u0142o si\u0119 punktem odniesienia dla zjawiska, kt\u00f3re dzi\u015b znamy jako syndrom Stendhala.