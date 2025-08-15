Dzi\u015b w telewizji film o przyja\u017aniach, kt\u00f3re zostaj\u0105 wystawione na najwi\u0119ksze pr\u00f3by. Czy bohaterowie s\u0105 w stanie przezwyci\u0119\u017cy\u0107 ka\u017cdy kryzys? Czy zrobi\u0105 wszystko, aby ratowa\u0107 relacje z najbli\u017cszymi? Komediodramat \u201ePo prostu przyja\u017a\u0144\u201d b\u0119dzie mo\u017cna obejrze\u0107 w pi\u0105tek 15 sierpnia o godz. 21:20 w TVP1 i na kanale na \u017cywo w serwisie TVP VOD. Polska produkcja jest tak\u017ce dost\u0119pna na platformie streamingowej Telewizji Polskiej.