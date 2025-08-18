W miniony weekend entuzja\u015bci serialu \u201eRanczo\u201d t\u0142umnie zjechali do Jeruzala, aby \u015bwi\u0119towa\u0107 dwudziestolecie swojej ukochanej produkcji. Mi\u0142o\u015bnicy przyg\u00f3d mieszka\u0144c\u00f3w Wilkowyj oblegali sklep Wi\u0119c\u0142awskiej, a tak\u017ce ko\u015bci\u00f3\u0142 i plebani\u0119 ksi\u0119dza Kozio\u0142a. Zobaczcie, co dzia\u0142o si\u0119 podczas zlotu fan\u00f3w serialu \u201eRanczo\u201d, kt\u00f3ry w ca\u0142o\u015bci mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 za darmo na platformie TVP VOD.