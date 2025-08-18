Wej\u015bcie Polski do NATO, dokonania Wielkiej Orkiestry \u015awi\u0105tecznej Pomocy, powstanie Solidarno\u015bci, Nagroda Nobla dla Lecha Wa\u0142\u0119sy, Ma\u0142yszomania oraz Polak w kosmosie \u2013 to wydarzenia z lat 1980-2025, z kt\u00f3rych Polki i Polacy s\u0105 najbardziej dumni. 14 sierpnia zako\u0144czy\u0142 si\u0119 og\u00f3lnopolski plebiscyt \u201eNasza Solidarno\u015b\u0107. A to nam si\u0119 uda\u0142o!\u201d, a jego zwie\u0144czeniem b\u0119dzie wspania\u0142y koncert w Gda\u0144sku, kt\u00f3rego retransmisj\u0119 zobaczymy w niedziel\u0119 31 sierpnia o godz. 17:30 w TVP1.