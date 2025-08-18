Iga \u015awi\u0105tek powalczy z Jasmine Paolini w finale Cincinnati Open 2025. Polka w p\u00f3\u0142finale pokona\u0142a po dramatycznym meczu Jelen\u0119 Rybakin\u0119, a W\u0142oszka wywalczy\u0142a awans po jeszcze bardziej zaci\u0119tym starciu z Wieronik\u0105 Kudiermietow\u0105. Sprawd\u017a, kiedy i gdzie \u015bledzi\u0107 relacj\u0119 na \u017cywo z fina\u0142owego spotkania \u015awi\u0105tek \u2013 Paolini, kt\u00f3re odb\u0119dzie si\u0119 w nocy z poniedzia\u0142ku na wtorek, z 18 na 19 sierpnia.