<p>W nowym roku akademickim studenci b\u0119d\u0105 mogli osobi\u015bcie spotka\u0107 astronaut\u0119 S\u0142awosza Uzna\u0144skiego-Wi\u015bniewskiego. Drugi Polak w kosmosie wyruszy jesieni\u0105 w tras\u0119 po miastach wojew\u00f3dzkich, gdzie podzieli si\u0119 do\u015bwiadczeniami z \u017cycia na orbicie, opowie o realizowanych eksperymentach naukowych oraz o znaczeniu misji kosmicznych dla rozwoju nauki w kraju. Cykl wydarze\u0144 zapowiedzieli minister nauki Marcin Kulasek i Polska Agencja Kosmiczna (POLSA). Szczeg\u00f3\u0142owy harmonogram zostanie og\u0142oszony wkr\u00f3tce.<\/p>