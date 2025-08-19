By\u0142y analityk CIA, Jack Ryan (Harrison Ford), podczas wakacji w Londynie niespodziewanie zostaje bohaterem mimo woli. Udaremnia zamach terrorystyczny i ratuje \u017cycie cz\u0142onka rodziny kr\u00f3lewskiej, ale tym odwa\u017cnym czynem \u015bci\u0105ga na siebie i bliskich \u015bmiertelne niebezpiecze\u0144stwo. \u201eCzas patriot\u00f3w\u201d w re\u017cyserii Phillipa Noyce\u2019a to pe\u0142en napi\u0119cia thriller, w kt\u00f3rym dramat rodzinny przeplata si\u0119 z globaln\u0105 intryg\u0105. To historia o cenie odwagi, sile lojalno\u015bci i granicach, do jakich cz\u0142owiek got\u00f3w jest si\u0119 posun\u0105\u0107, by chroni\u0107 najbli\u017cszych.