\u201eRanczo\u201d od dw\u00f3ch dekad bawi, wzrusza i sk\u0142ania do refleksji. Historie mieszka\u0144c\u00f3w fikcyjnej wsi Wilkowyje wci\u0105\u017c wywo\u0142uj\u0105 emocje w\u015br\u00f3d widz\u00f3w. Podczas trasy \u201eLato z Radiem i Telewizj\u0105 Polsk\u0105\u201d w Mrozach w sobot\u0119, 16 sierpnia 2025 roku, aktorzy \u2013 w tym Bogdan Kalus, Piotr Pr\u0119gowski i Sylwester Maciejewski \u2013 podzielili si\u0119 wspomnieniami i opowiedzieli o kulisach produkcji. Jakie ciekawostki zdradzili podczas spotkania? Przekonajcie si\u0119 sami!