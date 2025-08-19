Wiele os\u00f3b zastanawia si\u0119, czy AI pewnego dnia odbierze im prac\u0119. Badacze uspokajaj\u0105 i twierdz\u0105, \u017ce sztuczna inteligencja nie zlikwiduje w najbli\u017cszym czasie wielu zawod\u00f3w. Jak podaje \u201ePuls Biznesu\u201d, jej wp\u0142yw na rynek pracy przebiega inaczej \u2013 poprzez zmian\u0119 charakteru i zakresu obowi\u0105zk\u00f3w, a nie przez eliminacj\u0119 etat\u00f3w. Kluczowe b\u0119dzie dostosowanie si\u0119 pracownik\u00f3w do nowych zada\u0144 w ramach istniej\u0105cych profesji.