Wielki film Giuseppe Tornatorego powraca na ekrany polskich kin. Na pocz\u0105tku wrze\u015bnia odb\u0119dzie si\u0119 seria specjalnych pokaz\u00f3w, w kt\u00f3rych we\u017amie udzia\u0142 odtw\u00f3rca jednej z g\u0142\u00f3wnych r\u00f3l \u2013 Salvatore Cascio. W\u0142oski aktor wcieli\u0142 si\u0119 w posta\u0107 kilkuletniego Tot\u00f2. Teraz, po latach, polscy widzowie b\u0119d\u0119 mieli okazj\u0119 porozmawia\u0107 z nim, a tak\u017ce zobaczy\u0107 na du\u017cym ekranie kultowe \u201eCinema Paradiso\u201d.