<p>Iga \u015awi\u0105tek ju\u017c dzi\u015b rozpoczyna rywalizacj\u0119 na kortach Flushing Meadows. Polka, kt\u00f3ra w tym sezonie wygra\u0142a Wimbledon 2025 i niedawno triumfowa\u0142a w Cincinnati Open 2025, jedzie do Nowego Jorku jako wiceliderka rankingu WTA i jedna z najwi\u0119kszych faworytek turnieju. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/88415444\/iga-swiatekcasper-ruud-madison-keysfrances-tiafoe-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-meczu-1-rundy-miksta-us-open-19082025" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Na pocz\u0105tek czeka j\u0105 wyst\u0119p w mik\u015bcie z Casperem Ruudem przeciwko Madison Keys i Francesowi Tiafoe<\/strong><\/a>. Turniej singlowy kobiet rusza w niedziel\u0119, 24 sierpnia.<\/p>