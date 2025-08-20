Dzi\u015b w telewizji re\u017cyserski debiut Bena Afflecka. W swoim pierwszym pe\u0142nometra\u017cowym filmie postanowi\u0142 opowiedzie\u0107 o zagini\u0119ciu kilkuletniej dziewczynki, kt\u00f3re wstrz\u0105sn\u0119\u0142o nie tylko jej rodzin\u0105, ale r\u00f3wnie\u017c ca\u0142\u0105 okolic\u0105. Re\u017cyser powierzy\u0142 g\u0142\u00f3wn\u0105 rol\u0105 swojemu bratu Caseyowi Affleckowi. Film \u201eGdzie jeste\u015b Amando\u201d b\u0119dzie mo\u017cna obejrze\u0107 w \u015brod\u0119 20 sierpnia o godz. 22:20 w TVP2 i kanale na \u017cywo w serwisie TVP VOD.