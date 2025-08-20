\u201eRanczo\u201d od lat cieszy si\u0119 wielk\u0105 popularno\u015bci\u0105, a widzowie z sentymentem wracaj\u0105 do starych odcink\u00f3w. Produkcja ma wielkie znaczenie zar\u00f3wno dla odbiorc\u00f3w, jak i aktor\u00f3w, kt\u00f3rzy wcielili si\u0119 w mieszka\u0144c\u00f3w Wilkowyj. W przypadku wi\u0119kszo\u015bci z nich udzia\u0142 w serialu sta\u0142 si\u0119 bowiem punktem zwrotnym \u2013 nie tylko w karierze, lecz tak\u017ce w codziennym \u017cyciu. Podczas IV Zlotu Fan\u00f3w \u201eRancza\u201d w Jeruzalu arty\u015bci opowiedzieli, jak s\u0142awa potrafi by\u0107 \u017ar\u00f3d\u0142em szcz\u0119\u015bcia oraz wyzwa\u0144.