W londy\u0144skiej galerii Gagosian otwiera si\u0119 wystawa fotografii autorstwa Paula McCartneya. Ekspozycja \u201eRearview Mirror: Liverpool\u2013London\u2013Paris\u201d prezentuje niepublikowane wcze\u015bniej zdj\u0119cia zespo\u0142u The Beatles z prze\u0142omu 1963 i 1964 roku \u2013 momentu, w kt\u00f3rym narodzi\u0142a si\u0119 beatlemania. Kadry ukazuj\u0105 kulisy tras koncertowych, \u017cycie zespo\u0142u w podr\u00f3\u017cy i prywatne chwile muzyk\u00f3w tu\u017c przed debiutem w Ameryce. To wyj\u0105tkowa okazja, by spojrze\u0107 na Beatles\u00f3w oczami jednego z nich \u2013 uczestnika wydarze\u0144 i zarazem wnikliwego obserwatora.