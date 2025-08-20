Telewizja Polska wchodzi w jesie\u0144 2025 roku z nowym spotem wizerunkowym, kontynuuj\u0105c konsekwentnie komunikacj\u0119 pod has\u0142em \u201eTVP. Otw\u00f3rz si\u0119 na wi\u0119cej\u201d. Po wiosennej ods\u0142onie kampanii, kt\u00f3ra spotka\u0142a si\u0119 z bardzo dobrym odbiorem widz\u00f3w, teraz TVP w jeszcze bardziej emocjonalny spos\u00f3b pokazuje, \u017ce jest blisko ludzi \u2013 w ich codziennych do\u015bwiadczeniach, wyj\u0105tkowych chwilach i wspomnieniach, kt\u00f3re buduj\u0105 poczucie wsp\u00f3lnoty.