Ponad dwadzie\u015bcia lat temu przenios\u0142a si\u0119 z Litwy do Polski. Przesz\u0142a nie\u0142atw\u0105 drog\u0119, aby pokona\u0107 wiele przeciwno\u015bci i osi\u0105gn\u0105\u0107 sukces. Widzowie pokochali j\u0105 za tytu\u0142ow\u0105 posta\u0107 w serialu \u201eProfilerka\u201d. Teraz powraca do roli Julii w drugim sezonie pod tytu\u0142em \u201eProfilerka: Jastr\u00eb\u201d, kt\u00f3ry od wrze\u015bnia b\u0119dzie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 na antenie TVP1 i platformie TVP VOD. Aktorka opowiedzia\u0142a nam o nie\u0142atwej drodze do sukcesu i procesie wcielania si\u0119 w posta\u0107 profilerki badaj\u0105cej mroczne strony morderc\u00f3w.