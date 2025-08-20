Iga \u015awi\u0105tek i Casper Ruud zmierz\u0105 si\u0119 z Jessic\u0105 Pegul\u0105 i Jackiem Draperem w p\u00f3\u0142finale miksta na US Open 2025. W \u0107wier\u0107finale polsko-norweski duet poradzi\u0142 sobie z Catherine McNally i Lorenzo Musettim, wygrywaj\u0105c bez straty seta. Amerykanka i Brytyjczyk z kolei wyeliminowali Dani\u0142a Miedwiediewa i Mirr\u0119 Andriejew\u0105. Sprawd\u017a, kiedy i gdzie \u015bledzi\u0107 relacj\u0119 na \u017cywo z meczu Iga \u015awi\u0105tek i Casper Ruud \u2013 Jessica Pegula i Jack Draper.