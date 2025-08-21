\u201eRodzinka.pl\u201d to serial, kt\u00f3ry przez lata roz\u015bmiesza\u0142 Polak\u00f3w trafnymi ripostami i dialogami wzi\u0119tymi prosto z \u017cycia. Boscy s\u0105 rodzin\u0105 pe\u0142n\u0105 ciep\u0142a, ale te\u017c ci\u0119tego humoru, a ich powiedzenia do dzi\u015b kr\u0105\u017c\u0105 w internecie jako z\u0142ote my\u015bli. Czekaj\u0105c na nowy sezon, kt\u00f3ry ju\u017c wkr\u00f3tce pojawi si\u0119 w TVP2, przypominamy najlepsze sentencje, przy kt\u00f3rych widzowie p\u0142akali ze \u015bmiechu.