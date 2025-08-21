To jeden z najbardziej intryguj\u0105cych korea\u0144skich thriller\u00f3w kryminalnych ostatnich lat. \u201eBlind\u201d opowiada histori\u0119 detektywa, s\u0119dziego i pracowniczki socjalnej, kt\u00f3rych los splata si\u0119 w sprawie brutalnych morderstw cz\u0142onk\u00f3w \u0142awy przysi\u0119g\u0142ych. Wci\u0105gaj\u0105ca fabu\u0142a, mocne emocje i pytania o granice sprawiedliwo\u015bci sprawiaj\u0105, \u017ce to serial, obok kt\u00f3rego nie da si\u0119 przej\u015b\u0107 oboj\u0119tnie. Wszystkie odcinki \u201eBlind\u201d mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 bezp\u0142atnie w serwisie TVP VOD.