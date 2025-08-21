<p>Znamy ju\u017c uczestnik\u00f3w najnowszego sezonu programu \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d! Premiera 12. edycji odb\u0119dzie si\u0119 w niedziel\u0119 14 wrze\u015bnia o godz. 21:25 na antenie TVP1. W tej ods\u0142onie, prowadzonej przez Mart\u0119 Manowsk\u0105, poznamy pi\u0119cioro bohater\u00f3w: Barbar\u0119, Arkadiusza, Krzysztofa, Gabriela i Rolanda. Cho\u0107 r\u00f3\u017cni\u0105 si\u0119 wiekiem i \u017cyciowym do\u015bwiadczeniem, wszystkich \u0142\u0105czy jedno \u2013 marzenie o odnalezieniu prawdziwej mi\u0142o\u015bci. Czy uda im si\u0119 je spe\u0142ni\u0107? Przekonacie si\u0119 sami! Produkcj\u0119 mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 online na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/rolnik-szuka-zony-odcinki,284514" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>.<\/p>