Dzi\u015b w telewizji kultowa komedia Juliusza Machulskiego z Jerzym Stuhrem i Olgierdem \u0141ukaszewiczem. W swojej produkcji science fiction re\u017cyser rozwa\u017ca\u0142, co czeka ludzi w niedalekiej przysz\u0142o\u015bci i jak dw\u00f3ch m\u0119\u017cczyzn poradzi sobie w \u015bwiecie z samymi kobietami. Film \u201eSeksmisja\u201d b\u0119dzie mo\u017cna obejrze\u0107 w pi\u0105tek 22 sierpnia o godz. 21:25 w TVP1 i na kanale na \u017cywo w serwisie TVP VOD. Kultowa produkcja zostanie wyemitowana tak\u017ce w niedziel\u0119 24 sierpnia o godz. 13:55 na tych samych kana\u0142ach.