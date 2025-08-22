Muzyka towarzyszy\u0142a mu od dzieci\u0144stwa \u2013 zaczyna\u0142 w ch\u00f3rze i przy ko\u015bcielnych organach. Z czasem sta\u0142 si\u0119 jednym z najbardziej cenionych g\u0142os\u00f3w polskiej sceny. Pozostawi\u0142 po sobie ponadczasowe utwory, takie jak \u201eCud niepami\u0119ci\u201d czy \u201eTolerancja (na mi\u0142y B\u00f3g)\u201d, kt\u00f3re na trwa\u0142e zapisa\u0142y si\u0119 w sercach s\u0142uchaczy. Jeszcze przed \u015bmierci\u0105 planowa\u0142 wyst\u0119p na festiwalu w Sopocie, lecz los nieoczekiwanie przerwa\u0142 te plany. Stanis\u0142aw Sojka zmar\u0142 w wieku 66 lat.