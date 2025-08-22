<p>Po wakacyjnej przerwie widzowie TVP2 zn\u00f3w spotkaj\u0105 si\u0119 z bohaterami ukochanego serialu \u201eM jak mi\u0142o\u015b\u0107\u201d. Nowy sezon rozpocznie si\u0119 od dramatycznych wydarze\u0144 zwi\u0105zanych z Budzy\u0144skimi i procesem ich niebezpiecznego s\u0105siada. Co jeszcze tw\u00f3rcy przygotowali dla widz\u00f3w i kiedy zobaczymy premierowy odcinek? Produkcj\u0119 mo\u017cna tak\u017ce ogl\u0105da\u0107 w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/m-jak-milosc-odcinki,274703" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>