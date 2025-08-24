<p>Bracia Loganowie nigdy nie mieli szcz\u0119\u015bcia. \u017bycie p\u0142ata im figle, a codzienno\u015b\u0107 wygl\u0105da jak nieko\u0144cz\u0105cy si\u0119 koszmar. Pewnego dnia postanawiaj\u0105 jednak odmieni\u0107 sw\u00f3j los i przeprowadzi\u0107 brawurowy skok podczas wy\u015bcig\u00f3w NASCAR. To, co wydaje si\u0119 kompletnie niemo\u017cliwe, nagle zaczyna\u2026 dzia\u0142a\u0107. \u201eLogan Lucky\u201d to komedia kryminalna, kt\u00f3ra wci\u0105ga humorem, tempem i przewrotn\u0105 fabu\u0142\u0105. Zapraszamy przed telewizory w niedziel\u0119, 24 sierpnia, o godz. 20:00 do TVP2 oraz <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/filmy-fabularne,136\/logan-lucky,383771" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>.<\/p>