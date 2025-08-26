<p>Iga \u015awi\u0105tek ju\u017c dzi\u015b rozpocznie rywalizacj\u0119 w turnieju US Open 2025. Jej pierwsz\u0105 rywalk\u0105 b\u0119dzie Kolumbijka Emiliana Arango. Polka jest zdecydowan\u0105 faworytk\u0105 tego starcia. Mecz \u015awi\u0105tek \u2013 Arango zostanie rozegrany we wtorek, 26 sierpnia, a <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/88538307\/iga-swiatek-emiliana-arango-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-1-rundy-us-open-26082025" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>relacj\u0119 na \u017cywo b\u0119dzie mo\u017cna \u015bledzi\u0107 na stronie sport.tvp.pl.<\/strong><\/a><\/p>