<p>Znany na ca\u0142ym \u015bwiecie muzyk Ed Sheeran w po\u0142owie sierpnia 2025 roku odwiedzi\u0142 Wroc\u0142aw, a przy tej okazji udzieli\u0142 jedynego telewizyjnego wywiadu. Ju\u017c dzi\u015b, 22 sierpnia, o godz. 21:10, TVP2 wyemituje premierowo t\u0119 wyj\u0105tkow\u0105 rozmow\u0119, kt\u00f3r\u0105 przeprowadzi\u0142a polska dziennikarka i prezenterka, Gabi Drzewiecka. Materia\u0142 b\u0119dzie dost\u0119pny r\u00f3wnie\u017c online w serwisie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>. Nie mo\u017cecie tego przegapi\u0107!<\/span><\/p>